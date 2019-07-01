عربى يتولى رئاسة أكبر البنوك فى إسرائيل

01 يوليه 2019 - 11:00 ص

تولى الدكتور سامر حاج يحيى من مدينة الطيبة انتخب رئيسا جديدا لبنك لؤومي الإسرائيلي (الوطني)، وبذلك يصبح أول رئيس عربي لأحد أكبر البنوك في اسرائيل.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعيين وتمنى له النجاح والتوفيق التام، وذلك وفقا لما ورد بصفحة إسرائيل بالعربية على موقع التدوينات المصغرة تويتر .

وعلق أحد النشطاء قائلا: "بغض النظر عن محاولاتك الدعائية لدمقرطة إسرائيل إلا أنتم لا تستحقون فلسطين إلى أبد الأبدين "

وقال آخر: "العرب عقليتهم فذة".