» أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

01 يوليه 2019 - 11:32 ص

ارتكب أب يمنى جريمة بشعة حيث بقتله بناته غرقًا في أحد براميل المياه في صنعاء.

وبحسب نشطاء فإن الأب يدعى علي عبدالله النعامي، مشيرين إلى أنه أقدم على قتل بناته الثلاث غرقاً في برميل مياه، وهن طالبات في عُمرِ الزهور، بحي الصافية، حارة النصر الواقعة جوار جامع الحسن، جنوب العاصمة صنعاء، حسب صحيفة المرصد السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفيات ينتسبن إلى بني بشر، مديرية همدان، محافظة صنعاء، وهن رغد علي عبدالله النعامي 10 أعوام، و رهف علي عبدالله النعامي 7 أعوام، و ملاك علي عبدالله النعامي 15 عاما.

وبحسب التحقيقات الأولية مع القاتل اعترف بفعلته، بعد أن ألقى يمنيون القبض عليه، وقاموا بتسليمه لأجهزة الأمن الخاضعة للميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه ما يفعله غير أن يتخلص من بناته قتلا دون أن يراهن وهن يتسولن في الشوارع أو يخدمن في المنازل.