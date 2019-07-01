  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
جرائم قتل

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

علم

عربى يتولى رئاسة أكبر البنوك فى إسرائيل

ارشيفية قتل

كوب شاى وقطع أعضاء تناسلية.. جريمة مروعة بالشرقية

خلفان

القبض على ضابط قطرى و6 أتراك داخل ليبيا

مؤسس امازون

بهذا الرقم.. طلاق مؤسس أمازون "الأغلى" فى التاريخ

مبارك

علاء مبارك يوجه رسالة للمصريين بعد الفوز على أوغندا

الحج

تعرف على قصة أول ياباني يؤدي فريضة الحج

اديب

تعليق مؤثر لـ "أديب" على وفاة عزت أبو عوف

انهيار عقار

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بإمبابة

ارشيف

بعد تصدر المجموعة.. من يواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

في اليمن..

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

قضايا وحوادث

جرائم قتل
جرائم قتل

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

وفاة حسناء أثناء استحمامها بطريقة مروعة

#

شاب يقتل والده بطريقة مروعة فى المنيا

#

شاب يقتل أمه بطريقة مروعة فى فيصل

#

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

ارتكب أب يمنى جريمة بشعة حيث بقتله بناته غرقًا في أحد براميل المياه في صنعاء.

وبحسب نشطاء فإن الأب يدعى علي عبدالله النعامي، مشيرين إلى أنه أقدم على قتل بناته الثلاث غرقاً في برميل مياه، وهن طالبات في عُمرِ الزهور، بحي الصافية، حارة النصر الواقعة جوار جامع الحسن، جنوب العاصمة صنعاء، حسب صحيفة المرصد السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفيات ينتسبن إلى بني بشر، مديرية همدان، محافظة صنعاء، وهن رغد علي عبدالله النعامي 10 أعوام، و رهف علي عبدالله النعامي 7 أعوام، و ملاك علي عبدالله النعامي 15 عاما.

وبحسب التحقيقات الأولية مع القاتل اعترف بفعلته، بعد أن ألقى يمنيون القبض عليه، وقاموا بتسليمه لأجهزة الأمن الخاضعة للميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه ما يفعله غير أن يتخلص من بناته قتلا دون أن يراهن وهن يتسولن في الشوارع أو يخدمن في المنازل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أكبر احتشاد للمثليين فى العالم
» أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة
» "إليسا" تتعرض لـ"التنمر" بسبب هذه الصورة
» "لهطية" يكشف حجم إصابة "كوكا"
» انفجار قوي يهز العاصمة الإفغانية كابول
» التعليم تتوصل لمسربى اللغتين الإيطالية والألمانية
» طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير العاصمة الأفغانية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"
» "توتير" يتحول لبرقية عزاء على روح عزت أبو عوف
» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"
» طليقة فنان شهير: ليه بتخلي ولادنا يدفعوا الثمن؟

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى