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أسرار ترويها ناجية من قنبلة هيروشيما لـ بن سلمان

عرب وعالم

ولي العهد السعودي وناجيةمن هيروشيما
ولي العهد السعودي وناجيةمن هيروشيما

متابعات - أمينة عبد العال

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روت ناجية من قنبلة هيروشيما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسرارًا تروي لأول مرة عن هيروشيما.

والتقى ولي العهد السعودي خلال زيارة قام بها إلى متحف هيروشيما، بسيدة نجت من القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدينة عام 1945، واستمع إلى شهادتها عن تلك الكارثة.

وحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، فبعد أن تجول ولي العهد السعودي في أرجاء المتحف، التقى السيدة التي نجت من القنبلة الذرية في  أغسطس 1945، حيث "سردت له مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية".

ورجحت الصحيفة، أن تكون السيدة قد "حدّثت ولي العهد عن الأجواء التي سادت المدينة قبل تعرضها للقصف الذري، والتي تشير المعلومات إلى أنه على الرغم من رصد الرادارات اليابانية للطائرات الثلاث التي نفذت الضربة قبل ساعة من القصف، إلا أن العسكريين اليابانيين لم يتوقعوا حدوث ضربة، واعتقدوا أن الطائرات الأمريكية في رحلة استطلاعية فقط".

وتوقعت الصحيفة، أن تكون السيدة الناجية من المحرقة الذرية في هيروشيما، قد سردت على ولي العهد السعودي تفاصيل "لحظة القصف الرهيبة، التي زلزلت المدينة، وحولت أجواءها إلى كرة من اللهب والرماد المعتم".


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