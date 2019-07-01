» تظاهرات بعدة دول أوروبية بسبب التغيرات المناخية

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التغيرات المناخية
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وكالات حنان حمدتو

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اسبناسيا

ت غيرات مناخية

تواكب القارة الأوروبية حاليًا موجة حارة غير مسبوقة، بسبب قدوم كتلة هوائية ساخنة من الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، لا سيما بعد أن ارتفعت درجات الحرارة إلى أن وصلت إلى معدلات قياسية لم يعتد عليها الأوروبيون، وهو ما تسبب في اندلاع العديد من الحرائق، وارتفاع عدد الوفيات، فضلاً عن زيادة معدلات التلوث وحرق المحاصيل الزراعية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن الموجة الحارة اجتاحت معظم أنحاء أوروبا، خاصة في دول أوروبا الغربية، وسجل العديد منها درجات حرارة تجاوزت الـ40 درجة، ففي فرنسا بلغت الحرارة، أمس الجمعة - 45 درجة مئوية منذ 2003 الذي وصلت فيه الحرارة وقتها لـ44 درجة.

من جهته قال فيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في تقريره السنوي الاسبوع الماضي، إن آثار الحرارة العالية التي يشهدها العالم من المرجح أن تقوض الحقوق الأساسية في الحياة لمئات الملايين من الناس، وأيضًا الديمقراطية وسيادة القانون، وأنه نحو 120 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر تحديدا في عام 2030، معبرًا "الأغنياء سيهربون من تغيرات المناخ وسيتحملها الفقراء".

وشهدت إسبانيا، اليوم، تظاهرات ضد السيارات التي تستخدم البنزين والديزل، جرت فى العاصمة مدريد، بمشاركة جميع الأعمار والفئات غم الحرارة الحارقة في المدينة، فيما شهدت ألمانيا والنمسا 5 تظاهرات خلال شهر يونيو الماضي، دفاعا عن حق العيش الآمن بدون آثار تغيرات المناخ التي ستؤول بنتائج كارثية في المستقبل.


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