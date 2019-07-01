  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
جبريل

محمد جبريل يوجه رسالة قاسية لـ"المنتخب"

عزت أبو عوف

بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

اغتصاب طفل (أرشيفية)

حكايات مرعبة لاغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيًا

بكري

"بكرى" يشكر هذه الشخصية الإماراتية لوقفها بجوار 30 يونيو

العصار

"العصار": مصر كانت مخطوفة قبل ثورة 30 يونيو

زايرا وسيم

فنانة شهيرة تعتزل التمثيل: "قادنى للجهل وفقدت إيمانى"

محسن صالح

المدير الفني الأسبق للمنتخب يلمح باعتزال الوسط الرياضي

سحل عمال

القصة الكاملة وراء ضرب وسحل عمال عرب بكازاخستان

ولي العهد السعودي وناجيةمن هيروشيما

أسرار ترويها ناجية من قنبلة هيروشيما لـ بن سلمان

هيفاء وهبي

فيديو غريب لهيفاء وهبي وشقيقتها ردًا على الشائعات

فنانة شهيرة تعتزل التمثيل: "قادنى للجهل وفقدت إيمانى"

الصفحة الأخيرة

زايرا وسيم
زايرا وسيم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"

#

رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة "غريبة" مع زوجها

#

فنانة شهيرة عن "وردة": "اللي عنده معزة يربطها"

أثارت نجمة بوليوود الهندية، زايرا وسيم، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرارها باعتزال التمثيل لأن هذه المهنة تتعارض مع عقيدتها الإسلامية.

وفي منشور مطوّل على "إنستجرام"، كتبت وسيم البالغة من العمر 18 سنة، الحاصلة على جوائز عدة، أنها تريد الابتعاد عن هذا المجال لأنه "أضر" بعلاقتها مع الله.

وأوضحت: "بالطبع جلبت هذه المهنة الكثير من الحب لكن ما فعلته أيضًا هو أنها قادتني إلى طريق الجهل حيث فقدت -من دون إدراك- إيماني".

وقد صعد نجم وسيم، وهي من إقليم كشمير المضطرب، في عام 2016 عندما أدت دور البطولة مع نجم بوليوود عامر خان في الفيلم الناجح “دانغال”.

وفازت بجائزة “ناشونال فيلم أوورد” عن دورها كمصارعة طموحة في فيلم أصبح الأكثر ربحًا في الهند وحظي كذلك بنجاح كبير في الصين.

ونالت أيضًا جائزة “فيلمفير كريتيكس أوورد” عن دورها كمغنية وكاتبة أغنيات مسلمة تصبح شخصية مؤثرة على “يوتيوب”.

وقد لجأت بعض الممثلات الهنديات المسلمات إلى موقع “تويتر” لانتقاد وسيم على إقحام الإسلام في قرارها الابتعاد عن التمثيل.

وكتبت الممثلة رافينا تاندون: “الخروج من القطاع هو خيارك. ولكن لا تحطي من قدر أحد. هذه الصناعة يعمل فيها الجميع جنبا إلى جنب ولا توجد اختلافات ولا فروق طائفية أو مذهبية”.

وقال الشرطي في جامو وكشمير، امتياز حسين، إنه يحترم قرارها، لكنه أضاف أنه لا “يحق لها إقحام الديانة والإيمان” لتبريره.

إلا أن آخرين دافعوا عن قرار زايرا وسيم. وغرّد رئيس الوزراء السابق في الإقليم عمر عبد الله: “إنها حياتها ويحق لها أن تفعل بها ما تشاء. أتمنى لها الخير، وآمل بأن تكون سعيدة بكل ما تفعله”.

وسيعرض الفيلم الأخير لوسيم “ذي سكاي إز بنك” الذي تشارك فيه إلى جانب بريانكا شوبرا جوناس في الصالات في أكتوبر


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وقفة احتجاجية لمعلمين مؤقتين أمام "الوزراء"
» عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة
» زوجة نتنياهو تتفقد أقدم أثر بمدينة القدس الشرقية
» روسيا تحذر الولايات المتحدة من هجوم مستقبلى
» رسالة تحذيرية لرعايا تركيا فى طرابلس
» الجيش الليبي يحذر المدنيين من هذا الأمر
» تظاهرات بعدة دول أوروبية بسبب التغيرات المناخية
» لن تصدق.. سعر آخر فستان لهيفاء وهبي
» وفاة أول من رفع العلم المصرى فى حرب أكتوبر
» منح جائزة دولية لأول مرة باسم مروة الشربينى
» برقم هائل.. إيران تخصب يورانيوم وفقًا للاتفاق النووى

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى