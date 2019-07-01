تعرف على ميعاد عزاء الفنان "عزت أبو عوف"

01 يوليه 2019 - 01:27 م

تستعد أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، في تلقي العزاء بعد صلاة المغرب، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بعد صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه فى مقابر العائلة بطريق صلاح سالم.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع الجنازة وتوديعه لمثواه الأخير وعلي رأسهم نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزى، والمخرج عمرو عرفه، والفنان محمد مرزبان، ومنير مكرم، بجانب بعض من أصدقائه وأقاربه وزوجته أمير أبو عوف وابنته مريم أبو عوف وشقيقته مها أبو عوف التي حضرت من السعودية بعد علمها بخبر الوفاة.

يشار إلي أن النجم القدير عزت أبو عوف، وافته المنية فجر اليوم الإثنين عن عمر يناهز الـ70 عاما، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات منطقة المهندسين.