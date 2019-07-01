بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

01 يوليه 2019 - 02:18 م

تغيب الكثير من الفنانين عن صلاة الجنازة للفنان الراحل عزت أبو عوف.

وشيعت، اليوم الإثنين، جنازة الفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، من مسجد السيدة نفيسة.

وشارك في تشييع الجنازة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، وعدد من نجوم الفن، منهم خالد النبوي ويسرا اللوزي ومحمد مرزبان ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي ومحمد ثروت وخالد سرحان وكاملة أبو ذكرى ومحمد العدل.

كما دخلت شقيقات الراحل أعضاء فريق "الفور إم" الغنائي في نوبة من البكاء الشديد.