  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
كوكا

طبيب المنتخب يكشف مدة غياب «كوكا»

ارشيفية

على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

ارشيفية

احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

مرسى

النيابة تقدم دليلًا على وفاة مرسى

جبريل

محمد جبريل يوجه رسالة قاسية لـ"المنتخب"

عزت أبو عوف

بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

اغتصاب طفل (أرشيفية)

حكايات مرعبة لاغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيًا

بكري

"بكرى" يشكر هذه الشخصية الإماراتية لوقفها بجوار 30 يونيو

العصار

"العصار": مصر كانت مخطوفة قبل ثورة 30 يونيو

زايرا وسيم

فنانة شهيرة تعتزل التمثيل: "قادنى للجهل وفقدت إيمانى"

احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

#

وزير الكهرباء يكشف معلومة هامة عن زيادة الأسعار

#

"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

#

الكهرباء تعلن اليوم أسعار فواتيرها الجديدة

وزارة الكهرباء

محمد شاكر

العدادات الكودية

تطبيق الزيادة الجديدة

شرائح الكهرباء 2019

تبدأ وزارة الكهرباء اليوم الإثنين، تطبيق الزيادة الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصرية والطاقة المتجددة، وأسعار شرائح الكهرباء 2019، وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2021، خاصة وأنه سيتم خفض العجز قطاع الكهرباء من 33 مليار 500 مليون جنيه إلى 16 مليار و500 مليون جنيه.

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات
» احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
» النيابة تقدم دليلًا على وفاة مرسى
» وقفة احتجاجية لمعلمين مؤقتين أمام "الوزراء"
» عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة
» زوجة نتنياهو تتفقد أقدم أثر بمدينة القدس الشرقية
» روسيا تحذر الولايات المتحدة من هجوم مستقبلى
» رسالة تحذيرية لرعايا تركيا فى طرابلس
» الجيش الليبي يحذر المدنيين من هذا الأمر
» تظاهرات بعدة دول أوروبية بسبب التغيرات المناخية
» لن تصدق.. سعر آخر فستان لهيفاء وهبي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى