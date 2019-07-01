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وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء ورش السكك الحديدية

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وزير النقل
وزير النقل

عصام الشربيني

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عقد وزير النقل المهندس /كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا موسعا استمر لعدة ساعات مع رؤساء ورش ايرماس وكوم ابوراضي والتبين، وجبل الزيتون وأبوارضي والعباسية بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الورش .

في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية تطوير كافة ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بها مع توفير كافة المعدات والاجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الانتاجية والاتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالاضافة الى تجهيز الورش للتعاون مع الشركات العالمية في إعادة تأهيل الجرارات العاملة ضمن الاسطول الحالى وكذلك التي سيتم توريدها حيث ستشرف تلك الشركات على عمل العمرات في ورش السكة الحديد بقطع الغيار الأصلية وبأيدي العمالة المصرية مع تدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم لتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقت .

استعرض الوزير الموقف الحالي للمعدات والاجهزة وقطع الغيار وخطط التطوير واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الاجهزة أو بقطع الغيار الأصلية مؤكدا الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كافة الورشة وتطوير منظومة السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا الى أن العمل في خطط تطوير الورش يجب ان يكون على مدار الساعة نظرا لأهمية ماتقوم به من أعمال تزيد من معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية

وشدد الوزير على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وأن تتم أعمال العمرات والصيانة للجرارات والتحسين والتطوير للعربات على أعلى مستوى من الجودة الفنية، مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات مشيرا الى نتائج جولته لمصنع بومبارديه للجرارات بالمانيا والتي كان ابرزها الاتفاق مع الشركة على تقديم الاخيرة خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الاسطول الحالي للسكة الحديد بمصر على ان يتضمن العرض المواصفات الفنية لسكك حديد مصر واسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة الى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك

مضيفا أنه فيما يخص أسطول العربات فإن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في تحسين وتطوير الأسطول الحالي والثاني تدعيم الأسطول بعربات جديدة تساهم في تقديم خدمة مميزة للركاب حيث تم التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع ترانسماش الروسية والتعاقد على 6 قطارات مع تالجو الاسبانية

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