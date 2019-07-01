» 5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر

01 يوليه 2019 - 06:29 م

كشفت إحصائية رسمية صينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 5.43 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة 5.8% على أساس سنوي.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية –في أحدث بيان لها أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 4.87 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام الجاري، فيما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 0.56 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأضافت أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال شهر مايو بلغ 1.24 مليار دولار بواقع 1.14 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و100 مليون دولار واردات صينية من مصر.