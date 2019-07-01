وصية عزت أبو عوف لـ عادل إمام قبل وفاته

01 يوليه 2019 - 06:35 م

على الرغم من أن الفنان الراحل عزت أبو عوف، لم تجمعه لقاءات كثيرة بالزعيم عادل إمام، إلا أنهما تربطهما صداقة قوية، وهو ما أكد عليه عزت ابوعوف قبل رحيله فى لقاء خاص مع «عرب وود».

وقال أبو عوف إن صداقة وطيدة تجمعه بـ عادل إمام على الرغم من عدم الالتقاء به كثيرا . مضيفا: عندما نجتمع تذوب هذه السنوات العجاف وكأننا نتقابل يوميا.

ووجه عزت أبو عوف رسالة إلى الفنان عادل إمام مطالبا إياه فيها بعدم الالتفات إلى الانتقادات وأنه قامة كبيرة وقيمة فنية وسيظل نجما كبيرا.

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفي فجر اليوم وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وشيعت جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.



