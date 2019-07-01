محافظ دمياط تشهد مشرعات تخرج دفعة المركز التكنولوجى لمدينة الأثاث

01 يوليه 2019 - 06:38 م

شهدت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الثالثة من الدورة التدريبية 3D Furniture Design and Visualization بالمركز التكنولوجى بمدينة دمياط للأثاث، وذلك بحضور لجنة من معهد تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة هبة صالح.

وقامت المحافظ بالتعرف على الأنشطة التدريبية المقدمة من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بدمياط من خلال عرض تقديمى، وكذلك تكريم وتوزيع الشهادات للشركاء والخريجين بعد عرض مشاريع التخرج الخاصة بهم، ومناقشتهم عن تكلفة المنتجات المصممة ومدى انعكاس أهمية التصميمات على تطوير إنتاج الأثاث بالمحافظة، وواصلت المحافظ جوتها بإتمام جولة تفقدية لمعرض مشاريع الخريجين.

كان معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة دمياط قد سبق وأتم دورتين سابقتين لإعداد المدربين والكوادر فى البرامج التخصصية لتكنولوجيا المعلومات بالمركز التكنولوجى بمدينة دمياط للأثاث، حتى تم تخريج دفعتين من الشباب المصممين الذين ساهموا فى الارتقاء بتصميمات منتجات الأثاث، وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا المقدمة من قبل المركز الذى بدوره ساهم فى الإرتقاء بقدرات ومهارات العاملين بالمجال حتى يتسنى تحديث الصناعة وتعميق التكنولوجيا لديها وزيادة القيمة المضافة لدى المنتج النهائى