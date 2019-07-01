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وكيل صحة الدقهلية: منح التراخيص الطبية لـ21 عيادة متخصصة

قبلي وبحري

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،

عصام الشربيني

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وافق الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على منح التراخيص الطبية لمجموعة من العيادات التخصصية، والتي بلغ عددها 21 عيادة في تخصصات مختلفة منها نساء وتوليد، جراحة مسالك بولية، قلب وأوعية دموية، جهاز هضمي ومناظر، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، والأسنان، والأمراض العصبية والنفسية.

وذلك في مراكز السنبلاوين، ميت غمر، شربين، بلقاس، المطرية والمنزلة، وجاء ذلك بعد عرض اللجنة المختصوالمشكلة لمعاينة المنشآت الطبية بإدارة العلاج الحر، وإعمالا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم المنشآت الطبية، والتي قامت بالعرض على وكيل الوزارة من استيفاء الاشتراطات والأوراق المطلوبة لإصدار التراخيص.

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