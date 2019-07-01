وكيل صحة البحيرة: مشاركة 265 وحدة فى مبادرة "دعم صحة المرأة" بالبحيرة

01 يوليه 2019 - 06:49 م

أكد الدكتور يسرى بيومى ،وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة" بمحافظة البحيرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، فى بيان صحفى ، أن المبادرة الطبية الجديدة تتضمن الكشف المبكر عن سرطان الثدى وأمراض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة بالاضافة الى الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة ، موضحا أن مبادرة دعم صحة المرأة يشارك فيها 310 فريق طبى متخصص داخل 265 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة مستشفيات الأورام مثل مركز دمنهور للأورام المخصص للحالات المصابة لتنفيذ برنامج عاجل لعلاجهم ، مشيرا إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة الوحدات الصحية للكشف المبكر على السيدات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.