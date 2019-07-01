احتفلات متنوعة في مراكز شباب شمال سيناء بذكرى ثورة 30 يونيو

01 يوليه 2019 - 06:52 م

نفذت مراكز الشباب بشمال سيناء، احتفالات متنوعة بذكرى ثورة 30 يونيو، تم خلالها تنظيم مسيرات بالأعلام، ولقاءات وندوات وطنية .



واعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان لها اليوم، انه نفذت إدارة شباب الشيخ زويد ممثلة فى مركز شباب الشلاق يوم رياضى وفنى لطلائع وشباب المركز، للاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيه، بمشاركة قيادات القرية.



كما نفذت إدارة شباب بئر العبد النادى الرياضى ببئر العبد يوم عروض فريق الكارتية اظهرت مواهبهم وقدرتهم على الدفاع على النفس، ويوم رياضى وفنى لطلائع وشباب مركز شباب قرية الروضة.



وقامت إدارة الطلائع شعبة الفن التشكيلي للطلائع بمركز شباب العريش وشعبة الطلائع للموسيقي النحاسي احتفالا بمشاركة عدد كبير من الطلائع، كما نفذ مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد مسيرة شبابية لشباب وطلائع المركز خلالها اعربوا عن صمودهم أمام أي عدوان ويبعثون رسالة من مدينة الصمود سيناء آمنة ولا مجال فيها للإرهاب.