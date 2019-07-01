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الإفراج عن ستة أتراك اعتقلتهم قوات «حفتر» في ليبيا

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الإفراج عن ستة أتراك اعتقلتهم قوات «حفتر» في ليبيا

عرب وعالم

اردوغان وحفتر
اردوغان وحفتر

خالد الشرقاوي - وكالات

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تركيا

ليبيا

حفتر

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية الاثنين الإفراج عن ستة أتراك اعتقلتهم قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا، غداة تهديد أنقرة بالردّ على أي هجوم أو عمل عدائي تنفّذه هذه القوات ضد المصالح التركية في ليبيا.

وقدّم مصدر في وزارة الخارجية الأتراك الستة على أنهم "بحّارة" مؤكداً أنه تمّ الإفراج عنهم و"قرروا طوعاً البقاء" في ليبيا لمواصلة عملهم، وفق "أ ف ب".

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت مساء الأحد ان قوات حفتر اعتقلت ستة أتراك، وحّذرت من أن هذه القوات ستصبح "أهدافاً مشروعة" بالنسبة إليها في حال عدم الإفراج الفوري عنهم.

وأمر حفتر، الجمعة باستهداف مصالح تركية في بلاده متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.

وأعلنت قوات حفتر مساء الأحد أنها دمرت "طائرة تركية مسيرة" في مطار طرابلس الدولي، ما أدى الى تفاقم التوتر.

وجاءت تهديدات حفتر لتركيا غداة إعلان استعادة قوات حكومة الوفاق مدينة غريان على بعد مئة كيلومتر من طرابلس. وكان المشير حوّل هذه المدينة إلى مركز للهجوم الذي يشنّه على طرابلس، الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من معقله بنغازي (الشرق).

وفي 19 يونيو، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده توفّر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري" بين أنقرة وطرابلس. وقال إنّ الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ"استعادة توازن" الوضع بمواجهة قوات حفتر المدعومة من الإمارات ودول عربية مجاورة.


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