  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:42 م
بحث متقدم
الجزائر وتنزانيا

بث مباشر.. مباراة الجزائر وتنزانيا

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ألمانيا ترفع حظر السفر إلى طابا

تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

تعدد الزوجات: أشوفه فى مقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

ملك المغرب والسيسي

تفاصيل رسالة ملك المغرب إلى «السيسي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تطبيق

يستطيع تعرية النساء.. مطالب برلمانية بحظر برنامج «ديب نود»

أرشيفية

مفاجأة.. ريال مدريد يصرف النظر عن «صلاح» بسبب «ماني»

أرشيفية

مشروع قانون جديد لإنهاء خدمة «الموظف الإخواني»

عادل إمام وعزت أبو عوف

وصية عزت أبو عوف لـ عادل إمام قبل وفاته

بائعو الاعلام

حكايات «أرزقية» كأس الأمم الإفريقية

العراق يعلن حل جميع الفصائل المسلحة وضم الحشد الشعبي للجيش

عرب وعالم

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

قرار جديد للمجلس العسكري السوداني بشأن المعارضة

#

الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام

#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

#

وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"

النائب العام

محمد صلاح

محامي

تقديم بلاغ

المتخب المصري

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.

ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها(…) ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتابط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".

كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

وحدد القرار تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة السنغال وكينيا
» العراق يعلن حل جميع الفصائل المسلحة وضم الحشد الشعبي للجيش
» مصرع 13 شخصا إثر انقلاب حافلة بالأرجنتين
» المغرب وكوت ديفوار يتأهلان إلى دور الـ16 بإمم إفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية إلى السودان
» حكايات «أرزقية» كأس الأمم الإفريقية
» بلاغ يتهم محمد دياب بالتشهير بـ"محمد صلاح"
» وزير خارجية إسرائيل يزور الإمارات لبحث تعاون خليجي
» «كيتا» يترك معسكر غينيا ويطير لإنجلترا
» 5.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين ومصر خلال 5 أشهر
» «صلاح» يكشف عن كتابه الجديد بمعسكر المنتخب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»