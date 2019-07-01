» المغرب وكوت ديفوار يتأهلان إلى دور الـ16 بإمم إفريقيا

01 يوليه 2019 - 08:41 م

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا عريضا على ناميبيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من البطولة .

أنهى منتخب كوت ديفوار الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماكس جاردل مهاجم فريق تولوز الفرنسي، فى الدقيقة 39 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة، قبل أن يسددها بقوة فى شباك منتخب ناميبيا .

وفى الشوط الثانى أضاف سيرى داى ثانى أهداف منتخب الأفيال فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، اصطدمت بمدافع ناميبيا قبل أن تسكن الشباك .

وسجل جوسلين كاماتوكا هدف منتخب ناميبيا الأول فى الدقيقة 71 من زمن اللقاء، بعدما استغل خطأ دفاعى من لاعبى منتخب الأفيال .

وأحرز كوت ديفوار هدفين متتاليين فى الدقيقتين 84 و 89 عن طريق ويلفريد زاها وماكسويل كورنى .

بهذا الفوز احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف المغرب صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، والذى حقق الفوز فى نفس التوقيت على جنوب أفريقيا 1 – 0، بينما حل ناميبيا أخيرا بدون رصيد .



المغرب وجنوب إفريقيا

خطف المنتخب المغربى فوزًا مثيرًا من نظيره جنوب أفريقيا، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما اليوم، الإثنين، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الامم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر .

أحرز مبارك بوصوفة هدف الفوز لصالح "أسود الأطلسى" فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربى رصيده إلى 9 نقاط تربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الإيفوارى الوصيف الذى فاز فى نفس التوقيت على ناميبيا .

وجاء منتخب جنوب أفريقيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيلت ناميبيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط .