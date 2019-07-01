تفاصيل رسالة ملك المغرب إلى «السيسي»

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خالد الشرقاوي - متابعات

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السيسي

سامح شكري

رسالة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة حاملاً رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن الشقيقيّن.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء اللقاء، أشار إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضاً إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران في هذا الصدد أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

واختتم حافظ تصريحاته بأن اللقاء تضمّن تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحة الأفريقية، حيث أكد الوزير بوريطة من جانبه على حرص بلاده على التنسيق مع مصر على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي. هذا، واتفق الوزيران على استمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.


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