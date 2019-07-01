الولايات المتحدة تطلع كوريا الجنوبية على نتائج لقاء ترامب وكيم

01 يوليه 2019 - 10:10 م

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات مفصلة لكوريا الجنوبية حول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ، الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.



وأفاد مسؤول في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، الإثنين، أن الولايات المتحدة أطلعت كوريا الجنوبية بشكل مفصل على قضايا "هامة" متعلقة بنتيجة اللقاء الذي جمع ترامب وكيم نهاية الأسبوع، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب أطلع نظيره الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" على معلومات حول اللقاء، قائلا: "تلقينا بعد ظهر أمس، إحاطة مفصلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أنه تم إطلاع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "كانغ كيونغ- هوا" على مخرجات اللقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، دون التطرق إلى من أطلعه أو كيفيه الأمر أو محتوى اللقاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنهما "عقدا اجتماعا رائعا للغاية".

والأحد، توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونغ أون "داخل كوريا الشمالية".

وعقب اللقاء، أعلن ترامب أنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب. مؤكداً أنه "وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف لقد "تم التوافق على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، والسرعة ليست الهدف".

وتابع قائلا "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، ورد قائلا: إنه لشرف".

كما أوضح الرئيس الأمريكي أنهما "سيتناولان في مرحلة ما من المحادثات قضية العقوبات على كوريا الشمالية".

وأشار إلى أن "العقوبات على بيونغ يانغ ستظل قائمة في الوقت الحالي".

وتعتبر زيارة ترامب أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.

بدورها نقلت "أسوشييتد برس"، عن كيم قوله: زيارة الرئيس دونالد ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بيننا.