ارتفاع قتلى تفجير سيارة مفخخة في كابول إلى 6 أشخاص

01 يوليه 2019 - 10:40 م

ارتفع عدد قتلى تفجير سيارة مفخخة قرب مقر تابع لوزارة الدفاع الأفغانية في العاصمة كابول، من شخص واحد إلى 6.



وقال متحدث وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، في تصريح صحفي، الإثنين، إن التفجير أسفر عن إصابة 116 شخصا اخرين بجروح.

وأوضح أن 6 أشخاص بينهم عنصري أمن، قتلوا في التفجير، إلى جانب تحييد 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن.

بدوره قال متحدث وزارة الصحة، وحيد الله ميار، إن من بين المصابين 26 طفلا و6 سيدات.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان، إن عناصر الحركة "فجروا سيارة مفخخة قرب المركز وشنوا هجوما بأسلحة نارية".