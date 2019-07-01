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ارتفاع قتلى تفجير سيارة مفخخة في كابول إلى 6 أشخاص

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أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان

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إصابة 7 مدنيين في تفجير سيارة مفخخة باعزاز السورية

ارتفع عدد قتلى تفجير سيارة مفخخة قرب مقر تابع لوزارة الدفاع الأفغانية في العاصمة كابول، من شخص واحد إلى 6.
وقال متحدث وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، في تصريح صحفي، الإثنين، إن التفجير أسفر عن إصابة 116 شخصا اخرين بجروح.
وأوضح أن 6 أشخاص بينهم عنصري أمن، قتلوا في التفجير، إلى جانب تحييد 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن.
بدوره قال متحدث وزارة الصحة، وحيد الله ميار، إن من بين المصابين 26 طفلا و6 سيدات.
من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان، إن عناصر الحركة "فجروا سيارة مفخخة قرب المركز وشنوا هجوما بأسلحة نارية".
وتحدث عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى بين صفوف قوات الأمن، دون ذكر رقم محدد. -

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