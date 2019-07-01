» الجزائر بـ"البدلاء" تحقق الانتصار الثالث على التوالي

01 يوليه 2019 - 11:23 م

حقق المنتخب الجزائري، الإثنين، انتصاره الثالث على التوالي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

بذلك، ارتفع رصيد الجزائر إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تذيلت تنزانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط لتودّع على إثرها البطولة القارية.

وخاض المنتخب الجزائري اللقاء بالبدلاء حيث استقر جمال بلماضي المدير الفني على الاستعانة ببعض العناصر الجديدة وإراحة الأساسيين بعدما حسم التأهل إلى ثمن النهائي من الجولة الماضية.

وتمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 عبر إسلام سليماني الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك.

وبعدها بخمس دقائق أضاف المنتخب الجزائري الهدف الثاني عن طريق آدم وناس، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 45.