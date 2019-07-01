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إنقاذ 20 لاجئا روهينجا تركوا لمصيرهم في تايلاند

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الروهينجا
الروهينجا

المصريون ووكالات

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أنقذت السلطات التايلاندية، 20 لاجئا روهنغيا بينهم رضيع وطفل في الخامسة من عمره، تركوا لمصيرهم خلال محاولتهم الوصول إلى ماليزيا.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، الاثنين، أن الشرطة التايلاندية عثرت على الروهنغيا داخل دكان بمدينة "سونغكلا" جنوبي البلاد بعد سماع بكاء الرضيع.
وأضافت الوكالة أن أحد مهربي البشر وعد اللاجئين الروهنغيا بإيصالهم إلى ماليزيا، إلا أنه تركهم داخل الدكان بلا طعام وماء لمدة 5 أيام، مؤكدة أن الشرطة تتعقب أثر المهرب.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". -

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