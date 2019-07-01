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مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

الرياضة

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المصريون ـ متابعات

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قال علاء نبيل، مدرب عام منتخب مصر سابقًا، إنه لا يوجد هوية لمنتخب مصر بشكل عام في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالرغم من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضهما أمام أوغندا وزيمبابوي والكونغو، موضحًا أن التغييرات في كافة المباريات لم تكن صحيحة على الإطلاق.
وأضاف "نبيل"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التغييرات تكون سلبية بسبب بداية تكوين المنتخب واختيار اللاعبين للمشاركة في البطولة، قائلًا :" الاختيارات لم تكن صحيحة من البداية، والاختيارات دي هي اللي خلتنا نعمل تغييرات سلبية في كل مباراة".
وأشار مدرب عام منتخب مصر سابقًا إلى أن هناك مؤشرات تُظهر مدى كفاءة المدير الفني لأي فريق أو منتخب، وهذه المؤشرات ليست موجودة في أجيري، موضحًا أنه لا أحد في المنتخب سواء في اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين يقوم بأداء دور محمود حسن ترزيجية حال عدم وجوده ، " لو حصله حاجة ، يبقى مين البديل، ما هو المدرب مش واخد بديل ليه، وترزيجية يعد رئة المنتخب من ناحية الشمال".


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