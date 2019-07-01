هذا هو سر الحرب الشرسة على محمد صلاح

01 يوليه 2019 - 11:50 م

انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء منتخب مصر أمام أوغندا، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «المنتخب لم يقدم بعد الأداء الذي نتمناه، نحن نريد أداء ونتيجة، كما فعلت المنتخبات الأخرى كالمغرب والجزائر ومدغشقر»، معلقاً «أعداء الوطن يحاربون صلاح منذ رفضه التسجيل مع قناة بي إن سبورت».



وأضاف موسى «الأعداء شنوا هجوما على صلاح، بتدشين صفحات إلكترونية ضده».



ووجه موسى التحية لقناة بي أوت سبورت، قائلاً: «تايم سبورت وبي أوت الأعلى مشاهدة بمصر، وبي إن وقعت»، مشيرا إلى أن قناة تايم سبورت ستنافس في مجال إذاعة المسابقات الرياضية الفترة المقبلة.

