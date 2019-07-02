شاهد .. ماذا قال عزت أبو عوف عن الموت قبل رحيله بأشهر؟

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عزت أبو عوف
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عزت أبو عوف

تداول نشطاء مقطعًا فيديو قديم للفنان عزت أبو عوف يتحدث فيه عن خواطره حول الموت أثناء لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا".

وقال "أبو عوف" : "كنت داخل أعمل عملية في القلب وكنت حاسس إنها لحظاتي الأخيرة لكني شعرت بسعادة عشان هقابل زوجتي الراحلة (فاتيما) ".

وأضاف: "" حسيت إني مبسوط وأخيرا هقابل فاتيما.. لأن دي حاجة حلوة هتحصلي إني هشوفها ولو عشت هقول يا خسارة مشوفتهاش".

ورحل أمس عن عالمنا الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 سنة بعد صراع مع المرض.

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