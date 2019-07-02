تعرف على الأفلام التي تبرأ منها عزت أبو عوف قبل وفاته

02 يوليه 2019 - 05:30 ص

تبرأ الفنان عزت أبو عوف قبل وفاته من عدد من الأفلام التي شارك فيها ، مؤكدًا ندمه على القيام بتلك التجارب.



وقال "أبو عوف" في تصريحات لبرنامج "100 سؤال" : "نادم على مشاركتي في أفلام مثل (أيظن) و (جيم أوفر)".



وأضاف: "هذه الأفلام لم تكن تليق بي .. في فيلم (أيظن) ظهرت بملابس داخلية رغم أنني كنت رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة".



وتابع: "قبلت هذه الأدوار بسبب احتياجي للمال بسبب إسرافي الشديد لدرجة أنني لم أكن أجد المال اللازم للإنفاق على دراسة نجلي في أمريكا".



واستدرك: "في فيلم (جيم أوفر) كنت أشعر بالتعب وعدم الراحة ولم يكن يجب أبدًا أن أجسد هذا الدور".



