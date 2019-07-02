» بالصور .. تعرف على الفنانين الذي رافقوا عزت أبو عوف حتى قبره

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عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عزت أبو عوف

شارك عدد من الفنانين في تشييع الفنان الراحل عزت أبو عوف إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين بالدراسة ، على رأسهم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، المخرجان شريف وعمرو عرفة والمصور السينمائي محمد بكر.


عزت أبو عوف

كما حرص علي حضور الجنازة كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والراقصة دينا ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكى وايمن عزب ومحمد مرزبان وخالد سرحان وكانوا في وداعه أيضا بمثواه الأخيرة



عزت أبو عوف

عزت أبو عوف



وشيع جثمان الفنان عزت أبو عوف، اليوم الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، ليتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.



عزت أبو عوف

عزت أبو عوف

عزت أبو عوف

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