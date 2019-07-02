» مدرب مصر السابق يفكر في الاعتزال: سئمت التدني والرياء

02 يوليه 2019 - 07:01 ص

كشف محسن صالح - المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر - عن تفكيره بجدية في اعتزال كرة القدم .



وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "أفكر جديا في الاختفاء.. والاستمتاع بما بقي من حياتي في هدوء وصفاء .. بعيدا عما يحدث في الوسط الرياضي من تدني أخلاقي ورياء".



وأضاف: "خمسون عاما وأنا ألهث خلف الكرة وتحت الاضواء.. راضي عما قدمت .. قانعا بما حصلت .. معتذرا لمن أخطأت ..مسامحا من أساء .. تشرفت هنا بأصدقاء ليتني ألقاهم قبل أن يعز اللقاء".