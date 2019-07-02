» شاهد .. شريف عامر ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب

02 يوليه 2019 - 07:51 ص

نشر الإعلامي شريف عامر صورة من طفولته وسط استغراب الجمهور بسبب عدم وجود تشابه بين صورته طفلا وصورته الآن.



وظهر "عامر" في الصورة رفقة والده ، وعلق عليها قائلا: "شاطئ مطروح ، قبل ان يكون "الساحل" .. صورة ابيض و اسود لكن ذكرياتها ملونة و حية .

