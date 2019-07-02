المغامسي يدعو بدعاء صحابي على "فراش الموت"

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عمرو بن العاص

المغامسي

في تدوينة مفاجئة ومقتضبة دعا الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بدعاء الصحابي عمرو بن العاص وهو على فراش الموت.

وقال المغامسي في تدوينته: "ما مِنْ أحد إلا وهو مبعوث وموقوف بين يدي الله ومسئول عن مثاقيل الذر من الخير والشر .. فاللهم لسنا أبرياء فنعتذر.. ولا أقوياء فننتصر.. ولكن لاحول لنا ولا قوة إلا بك".

يذكر أن الصحابي عمرو بن العاص دعا وهو على فراش الموت بدعائه المشهور: "اللهم لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر وإن لا تدركني منك رحمة أكن من الهالكين".

 كما روى الصحابي عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه: "إذا مت فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني في ثوب ثم اغسلني الثانية بماء قراح ثم جففني ثم اغسلني الثالثة بماء فيه كافور ثم جففني وألبسني الثياب وزر علي فإني مخاصم ثم إذا أنت حملتني على السرير فامش بي مشيا بين المشيتين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني ادم فإذا أنت وضعتني في القبر فسن علي التراب سنا ثم قال اللهم إنك امرتنا فأضعنا ونهيتنا فركبنا فلا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر ولكن لا إله إلا أنت وما زال يقولها حتى مات".


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