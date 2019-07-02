» شاهد.. مدينة يغطيها الثلوج والجليد في عز الصيف

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متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من أن غالبية البلاد تعاني من موجات الحر الشديدة التي وصلت إلي فقد البعض لحياته بسببها، إلا أنه يوجد بعض الأماكن التي يتساقط فيها الجليد ويغمرها حتى تكاد تختفي.

ووقعت كارثة طبيعية غير عادية في مدينة غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكة المكسيكية أدّت لطمر العديد من أحيائها تحت طبقة عميقة من الجليد.

وبدا الحدث في المدينة المكسيكية أمراً عادياً عندما انهمر المطر غزيراً عليها، بعد أن شهدت ارتفاعاً شديداً بدرجات الحرارة. وسرعان ما تبدّل هطول المطر إلى انهمار غير مسبوق للثلوج وحبّات البرد الجليدية. ويحدث أن يتساقط الثّلج في هذه الفترة من السنة، إلا أن كثافته غير مسبوقة.

وتحول الهطول إلى كتل كبيرة من الجليد تتحرك في شوارع المدينة، حيث شلت الحركة فيها بسبب ازدياد سماكة الجليد، الذي غطى المباني والسيارات والمرافق العامة.

ووصل سمك الجليد في بعض الأماكن إلى ارتفاع متر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا بشرية، إلا أنّ حوالي 30 سيارة ونحو 60 شقة ومنزل سكني تضرّرت من جراء الجليد.

وتشارك جميع فرق الطوارئ ووحدات من الجيش في تلافي عواقب الكارثة الطبيعية.


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