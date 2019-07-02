  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
زيارة القبور للنساء

دعوات لفتح المقابر للنساء في السعودية.. ما السبب؟

اباء

«جوجل.. أرطغرل.. بوتين».. ماراثون جديد في أسماء المواليد

ميركل

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

جمعها بين زوجين

بعد جمعها بين زوجين.. السجن مصير معلمة ثلاثينية

حقيقة انفصال "سمير وشهير وبهير"

شاهد.. فنان شهير ينفعل على ناشط: "أنت مال أهلك"

انصار الله

4 صواريخ جديدة تستهدف قوات سعودية

المغامسي

المغامسي يدعو بدعاء صحابي على "فراش الموت"

السبسي

الظهور الأول للسبسي بعد أزمته الصحية

مطار أبها

شاهد.. عودة الحركة الطبيعية لمطار أبها بعد قصف الحوثيين

نيمار

مفاجآت مدوية عن انتقال "نيمار" لبرشلونة

مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط

الحياة السياسية

من التدريب
من التدريب

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا

#

أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات

#

بيان من رباعي المقاطعة العربي

#

سببان وراء إجراء مصر وفرنسا تدريبًا جويًا مشتركًا


فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة ، إنطلقت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى " رمسيس 2019 " بمشاركة عناصر من القوات البحرية و الجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا ، والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية حيث يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح، ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التى تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية / الجوية المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ماوصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو
» شاهد.. مدينة يغطيها الثلوج والجليد في عز الصيف
» فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها
» لهذا السبب نتنياهو يضغط على الدول العرب
» أمنية تمناها طفل سعودي .. وفنان مصري شهير يحققها له
» شاهد .. شريف عامر ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب
» جيران سعاد حسني يكشفون 3 أسرار مثيرة عنها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»