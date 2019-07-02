بعد تسرب غاز مميت.. فيسبوك تخلي 4 مبانٍ

02 يوليه 2019 - 11:31 ص

بعد انتشار أخبار عن تسرب غاز السارين في موقع فيسبوك، أخلت الشركة في مقر فيسبوك بالولايات المتحدة الأمريكية 4 مبان.

وسيطرت حالة من الرعب على العاملين، فضلا عن إجراء فحص طبي لشخصين يعملان بها للتأكد من إمكانية تسممها بغاز السارين المميت الذي يستخدم لشل الأعصاب.

وقد تم العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد الشركة بمدينة مينلو-بارك الأمريكية.

وبحسب ما ذكر إنتوني هاريسون ممثل "فيسبوك لـ"عربي نيوز"، فإن الشركة أخلت 4 مبان بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق.

وذكر جون جونستون رئيس هيئة الإطفاء في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن أشخاصا لمسوا طرودا مشبوهة لكن لم تظهر أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.

وأوضح أن نتائج فحص أحد الطرود البريدية بيّنت أنه يحتوي على غاز السارين، لكن هذه النتيجة تحتاج إلى إجراء فحوصات للتحقق منها.