إعلامية على الهواء: هذه فوائد الزوجة النكدية

02 يوليه 2019 - 11:31 ص



أعادت الإعلامية الجزائرية أنيا الأفندي، نشر مقطع فيديو سابق لها تحدثت خلاله عن عدة فوائد لزوجة النكدية في حياة زوجها.



وقالت الأفندي خلال برنامجها "صحصح" المذاع عبر فضائية " Amman TV": "الست النكدية دايما ما تجعل لسان زوجها رطبا بذكر الله، لأنه طول النهار بيتحسن فيها، وتجعل زوجها دائما يغض البصر لأنه كره الستات وبيقرف منهم كلهم خلاص".



وأضافت الأفندي قائلة: "الست االنكدية تساعد زوجها على صلة الرحم لأنه طول اليوم قاعد عند أمه".



جاء ذلك خلال مناقشة الإعلامية تعدد الزوجات والأسباب التي تدفع الزوج للزواج بأخرى، لتكن ضمن إجابات الأزواج المشاركين بالبرنامج " النكد، الست النكدية " لتقاطع الإعلامية أحد المتصلين قائلة: "ديني أعطيك فوائد الزوجة النكدية".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=eVpw4BBKUvk

