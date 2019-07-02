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"المشاط" تغادر إلى جنيف للمشاركة كمتحدثة لمنظمة التجارة العالمية

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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السياحة

المشاط

جنييف

تغادر اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك بناءا على الدعوة التي تلقتها الوزيرة من منظمة السياحة العالمية للمشاركة كأحد المتحدثين الرئيسيين في أعمال الجلسة الحوارية المزمع عقدها غدا تحت عنوان "التمويل الدولي لقطاع السياحة من اجل التنمية لتحقيق اجندة 2030".

‏"Tourism financing for the 2030 Agenda "، والتي تنعقد في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تنظمها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا.

ويشارك في الجلسات كمتحدثين السيد زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعددٍ من المسئولين رفيعى المستوى وصناع القرار من الوزراء وشركاء التنمية والهيئات التمويلية أبرزهم: السيد خوسيه غونسالفيس Jose Goncalves وزير السياحة والنقل والاقتصاد البحري بجمهورية الرأس الأخضر بإفريقيا (كيب ?يردي)، والسيد توشيوكي ناكامورا Toshiyuki Nakamura المدير العام لوكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا) ، والسيدة كارولين فروند Caroline Freund مديرة التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمى والتنافسية بالبنك الدولى، والسيدة أرانشا غونزاليس Arancha Gonzalez المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC ).

وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذه الجلسة الحوارية والتي ستناقش أهمية زيادة قيمة مخصصات المعونة من أجل التجارة الموجهة لدعم قطاع السياحة بما يتيح للقطاع القيام بدوره الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن النمو في قطاع السياحة أصبح يتخطى معدلات نمو الاقتصاد العالمي ولكن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية يظل ضعيفاً للغاية، مشيرة إلى أن قيمة التدفقات الموجهة لدعم قطاع السياحة فقد بلغت نحو 0.4 % فقط من إجمالي قيمة تدفقات المعونة من أجل التجارة خلال عام 2017.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لما سجلته منظمة السياحة العالمية، فقد ارتفع عدد السائحين الدوليين حول العالم بنسبة 6% خلال عام 2018 ليصل إلى نحو 1.4 مليار سائح.


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