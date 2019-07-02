  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:15 م
بحث متقدم
نافعة

"نافعة" يهاجم الإخوان بسبب 30 يونيو

ترامب يأمر بنزول الدبابات لشوارع واشنطن.. ما السبب؟

صبحي

تفاصيل تفاوض الزمالك مع "رمضان صبحي"

بشار وأبو مازن

مصحف بماء الذهب.. هدية الأسد لـ"أبو مازن"

اهلي

بالأرقام.. تفاصيل انتقال "كهرباء" للقلعة الحمراء

حياة كريمة

"حياة كريمة" تنقذ 1538 من أطفال الشوارع وكبار السن

بونجاح

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

العمدة

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

رهف القنون

تصريح مفاجئ لأمير سعودي عن رهف القنون

عمرو أديب

شاهد.. أديب يفعل شيئًا غريبًا على الهواء

بالأرقام.. تفاصيل انتقال "كهرباء" للقلعة الحمراء

الرياضة

اهلي
اهلي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

#

موسى: "حرام عليك يا لاسارتي"

#

شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"لاسارتي"

#

حقيقة عمل حكم مباراة الأهلي والحدود بالقلعة الحمراء‎

أكدت مصادر داخل النادي الأهلي انضمام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك، إلى جدران القلعة الحمراء، وأصبح الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مسألة وقت لا أكثر من جانب مسؤولي الأهلي واللاعب.

وأضاف المصدر، حسب موقع "الفجر الرياضي"، أن الأهلي حصل على توقيع محمود كهربا منذ 3 شهور بعد تأكده من عدم قانونية تمديد عقده مع الزمالك بسبب عدم توثيقه في حينها.

ووقع محمود كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد؛ حيث طلب كهربا أثناء المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه ولكن تم الاتفاق أن تكون قيمة التعاقد 75 مليون جنيه موزعة بالتساوي على 5 مواسم.

واتفق الأهلي مع محمود كهربا على الاحتفاظ بالعقود وعدم الإعلان عن الصفقة إلا بعد أن يعلن اللاعب عن فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا: على إيران عدم الانجراف وراء العواطف
» "سامسونج" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» "المشاط" تغادر إلى جنيف للمشاركة كمتحدثة لمنظمة التجارة العالمية
» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص
» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو
» شاهد.. مدينة يغطيها الثلوج والجليد في عز الصيف
» فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»