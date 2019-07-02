"الجندي": دلوني على هذا الشخص

02 يوليه 2019 - 01:28 م



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعاطف والشعور بالآخر من أعظم القيم الإنسانية في الإسلام.



وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية ريهام سعيد، بعد مرضهما، سيجازون خيرا من الله على الصبر ، وما حدث لهم يمكن أن سيحدث لنا جميعًا، موضحًا أن الإنسان المعافي 100% أسطورة غير موجودة.



وتابع: أن المرض جندي من جنود الله سبحانه وتعالى واختبار وامتحان ، متابعًا:"من كان يضمن لنفسه بأنه لن يمرض فليدلني على نفسه، دلوني علي هذا الشخص المعافية الذي لا يمرض ، بالطيع لا يوجد شخص لا يمرض".

