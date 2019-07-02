» ممثلة شهيرة تصدم متابعيها بصورة "غير لائقة"

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صدمت الفنانة المكسيكية الشهيرة، سلمى حايك، متابعيها، عقب نشرها صورة اعتبرها الكثير من جمهورها أنها غير لائقة ومُهينة.

وظهرت "حايك" في الصورة وهي تستلقي على كرسي المسبح لافتة الأنظار بتوجيه قدميها نحو الكاميرا التي تلتقط الصورة لها بواسطتها ، ما عرضها للانتقادات حيث أعرب الكثير من متابعيها عن استغرابهم اعتمادها هذه الوضعية غير اللائقة.

يذكر أن "حايك" أشعلت مواقع التواصل في وقت سابق بعد ظهورها وهي تنظر إلى وجهها في المرآة حيث تبين سيلان ماكياج عينيها الذي جعل ملامحها تبدو مخيفة. وعلم أن هذا ليس إلا مشهدا من عمل سينمائي تشارك في تصويره حالياً.



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