بالفيديو.. تعرف على تسعيرة الكهرباء الجديدة

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الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، فيديوجراف يظهر الأسعار الجديدة للكهرباء، وفقا للتسعيرة الجديدة عقب قرار زيادتها وجاءت كالآتي: -

الشريحة الأولى، من صفر إلى 50 كيلووات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا".

 - الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات "40 قرشا بدلا من 30 قرشا".

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات "50 قرشا بدلا من 36 قرشا".

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات "82 قرشا بدلا من 70 قرشا".

- الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات "100 قرش بدلا من 90 قرشا".

 - الشريحة السادسة، من 651 إلى 1000 كيلووات "140 قرشا بدلا من 135 قرشا".

- الشريحة السابعة، من ما يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "1455 قرشا".

 * ثانيا: قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجاري حسب الاستهلاك:

 - 50 كيلووات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12".

 - 100 كيلووات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها".

 - 200 كيلووات شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها".

 - 300 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".

 - 400 كيلووات" قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها".

 - 500 كيلووات ساعة "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327".

- 600 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها ".

- 650 كيلووات " قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا من 462.5 جنيه".

 - 750 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا من 607.5 جنيه".

 - 1000 كيلووات " قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها ".

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=j_J9-kA6D_o

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