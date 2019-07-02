"تريزيجية" إلى هذا النادي بالدوري الإنجليزي

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عمرو محمد-متابعات

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ذكرت صحيفة "حريات" التركية، أن نادي واتفورد الإنجليزي جدد اهتمامه بضم محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر وقاسم باشا التركى خلال هذا الصيف، حيث كان مرشحاً للانضمام إلى النادى الإنجليزى الصيف الماضى، بالإضافة إلى وستهام يونايتد .

 ويقدم تريزيجيه أداءً مميزاً مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 المُقامة حالياً فى مصر، حيث سجل هدفا وصنع آخر، ويعد الأكثر محاولة على مرمى المنافسين في 3 مباريات بدور المجموعات .

 ويرغب تريزيجيه في خوض تجربة جديدة خارج الدوري التركي وتحديدا خارج نادي قاسم باشا، علما بأن العملاق جالطة سراي يسعى لضمه أيضا .

 ويتصارع ناديا ليون ومارسيليا الفرنسيان على ضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر من قاسم باشا التركى . 

 جدير بالذكر أن قاسم باشا طلب الحصول على 15 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه محمود تريزيجيه وهو السعر الذى جمد مفاوضات جالطة سراي لضم نجم المنتخب الوطنى .


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