«أبوريدة»: مصر ستكون جاهزة لاستضافة كاس العالم في هذا التوقيت

02 يوليه 2019 - 04:41 م

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، إن مصر ستحاول استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي للعبة في يوم من الأيام.

وأضاف أبوريدة في بيان أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وجاهزة فورًا لاستضافة كأس إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد.

وتابع: هدفنا إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبًا لتدريب المنتخبات المشاركة".

وأوضح أن شيء مهم عودة الأسر لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب، وخلال الفترة الماضية كانت مباريات الدوري تقام بدون جمهور ومع نظام التذاكر نتمنى العودة بصورة طبيعية.

ولفت أبو ريدة إلى أن "مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال".

وأوضح أنه "بحلول عام 2030 ستكون هناك حلول أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون مصر قادرة على استضافة كأس العالم".

يذكر أن مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ العرس القاري.