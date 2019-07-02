» «الإفتاء» توضح حكم تغسيل الابن لوالدته المتوفاة

أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل رجلًا أو العكس، كما لا يجوز للمرأة أن تغسل أحدًا إلا زوجها في حالة وفاته، وكذلك الزوج لا يجوز له أن يغسل أي امرأة إلا زوجته، وأن هذا هو رأي أهل العلم من الفقهاء ما عدا الحنفية، الذين لم يجيزوا تغسيل الزوج لزوجته والعكس.

جاء ذلك في رد لدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها، من خلال البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "هل يجوز للمرأة أن يغسلها أبناؤها للرجال في حالة عدم وجود النساء.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من حرم تغسيل الزوج لزوجته استدلوا بالقياس على الزواج، فإن المرأة إذا طلقت يحرم على الزوج أن يقرب منها وكذلك الوفاة، لافتا إلى أنه لا يجوز للأبناء أن يغسلوا أمهم المتوفاة أو البنات تغسيل أبوهم في حالة وفاته، وأنه في حالة عدم وجود جماعة من النساء فالمحارم من هذه الأم التي ماتت ييممها فيمسح يديها بتراب طاهر وكذلك وجهها.