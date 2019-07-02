«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الرطوبة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وقال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار كبير بالأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تصل لحوالي 90% على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر يوليو وأغسطس معروف عنهم ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو في هذه الفترة.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس، لافتا إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة على الطرق في الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة