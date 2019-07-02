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سرقة 100 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي بالأقصر

قبلي وبحري

ماكينة صرف آلي
ماكينة صرف آلي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أقدم أحد اللصوص بمنطقة العوامية جنوب الأقصر على سرقة بنك، وذلك أثناء قيام موظف بشحن ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك.

وتمكن السارق من الاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وانتقلت القيادات الأمنية بإشراف مدير أمن الأقصر إلى موقع السرقة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، ويعمل فريق أمني على سؤال الموظفين وأهالي المنطقة، وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة للكشف عن هوية المتهم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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