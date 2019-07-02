  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
غانا

بث مباشر.. مباراة غانا وغينيا الاستوائية

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار «الدولار»

صلاح ووردة

خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»

السلطان قابوس وبنيامين نتنياهو

بيان صادم من عمان لإسرائيل

متظاهرو السودان

رسالة تحذيرية للمجلس العسكري والمتظاهرين بالسودان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الرطوبة غدًا

سلطان القاسمي

وفاة نجل حاكم الشارقة وتنكيس الأعلام

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

ابوريدة

«أبوريدة»: مصر ستكون جاهزة لاستضافة كاس العالم في هذا التوقيت

المرتبات والعلاوات

"المالية" تزف بشري سارة للعاملين بشأن زيادة المرتبات والعلاوات

بيان صادم من عمان لإسرائيل

عرب وعالم

السلطان قابوس وبنيامين نتنياهو
السلطان قابوس وبنيامين نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

مذيعة خليجية تنفجر ضحكًا بسبب كلام غريب قاله ضيفها

#

رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

#

وصف صادم من ترامب عن تفجيرات عمان

#

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

نفت وزارة خارجية سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، "إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن إنشاء مكتب تمثيلى لوزارة الخارجية الإسرائيلية فى مسقط.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "سلطنة عمان تحرص على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الجهات الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكان رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، أعلن أن "إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك.

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر في مدينة هرتزيليا، أن "استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا"، واصفا عُمان بأنها "الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة 100 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي بالأقصر
» مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي
» خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»
» بث مباشر.. مباراة الكاميرون وبنين
» البورصة تربح 959 مليون جنيه
» «الإفتاء» توضح حكم تغسيل الابن لوالدته المتوفاة
» فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورها مع زوجها
» طلب خاص من "صلاح" لـ"طباخ" المنتخب
» رئيس البرلمان الجزائري يقدم استقالته
» "أديب" يعزي حاكم الشارقة في وفاة ابنه
» تعميم رئاسي باختصار اسم "الغزواني" بموريتانيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»