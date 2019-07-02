تراجع مفاجئ في أسعار «الدولار»

واصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي ليسجل نسبة انخفاض بلغت 7 قروش.

كما انخفض في بنك مصر والبنك الأهلي 5 قروش ليسجل 16.60 جنيه للشراء، و16.70 جنيه للبيع، وتراجع في كل من بنك إسكندرية وبنك العربي الإفريقي 6 قروش ليسجل 16.58 جنيه للشراء، 16.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك قناة السويس 7 قروش لتسجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، كما تراجعت 4 قروش فى بنك بركة لتسجل 16.62 جنيه للشراء و16.72 جنيه للبيع، وانخفض الدولار قرشين فى بنك كريدى أجريكول ليسجل 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

وانخفضت العملة الخضراء فى بنك التعمير والإسكان عند 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع وفى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.