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الرئاسة التونسية ترد على "تسمم السبسي"

عرب وعالم

الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

وكالات

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نقل الرئيس التونسى للمستشفى بسبب وعكة صحية

ردت الرئاسة التونسية على ما أثير بشأن تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي لحالة تسمم نُقل على إثرها إلى المستشفى فى حالة صحية صعبة.

وقالت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إن الطاقم الطبي الذي عالج الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، هو المخول لوصف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية.

وكان سليم الرياحي، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، كتب على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، ما يفيد بتعرض السبسي لتسمم.

وقال الرياحي: "تخطّى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المضاعفات الصحية التي جدت على إثر حالة التسمم التي تعرض لها مؤخرا، وهو الآن كعادته دائما يتابع ويسأل حول عمل مؤسسات الدولة وديمومتها واستمرار استقرارها… أتمنى من كل قلبي شفاء عاجلا وعودة سريعة لممارسة نشاطه ومهامه الوطنية بصفة عادية وفي أقرب وقت". 

وقالت سعيدة قراش لدى استضافتها في برنامج "هنا شمس"، إنها لا تعلم أن سليم الرياحي طبيب أو أنه طبيب يعمل في المستشفى العسكري، وأضافت أن الرياحي "مسؤول سياسي ورئيس حزب من  غير المعقول أن يسمح لنفسه بكتابة تدوينة من هذا النوع".

كما أشارت ضيفة "شمس آف آم" إلى أن هناك قانون في الدولة والطاقم الطبي هو المخول لوصف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية.


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