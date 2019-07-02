صور..وفاة ضابط بشكل مفاجئ بعد ساعات من زفافه

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دخلت

زفافه

حالة من الصدمة انتابت أهالي وأصدقاء الرائد عبد الوهاب الخولي، رئيس مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، الذي توفى بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب زواجه بـ48 ساعة، وجرى نقله على أثرها إلى مستشفى بسيون المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيّع جثمان الفقيد - في العقد الثالث من عمره- ،  عقب أداء صلاة العصر بالمسجد الكبير بقرية شبراملس بمركز زفتى.

كما نعى زملاء الضابط الراحل، مقدمين واجب العزاء إلى أفراد أسرته وعزائهم بمنزل العائلة بذات القرية.

وانتابت أسرة الضابط حالة من الحزن لفقدان نجلهم في ظروف مفاجئة عقب حفل زفافه خلال اليومين الماضيين.




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