مصرية تدعو لإسرائيل:«اللهم اجعل جنودك معهم»

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إسرائيل

إيران

مصرية

أفيخاي

في واقعة صادمة، فاجئت سيدة مصرية مذيع أحد برامج تليفزيون" دويتشه فيله" الألماني، مؤكدة أنها من المؤيدين بشدة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، قائلة: «بص يبني انا هكون صريحة معاك أنا مؤيدة لإسرائيل، إسرائيل وبس».

وأوضحت السيدة والتي تدعى نجوى محمد، خلال مداخلة هاتفية " شوف إيران وعمايلها.. شوف إيران عامله أيه فى الدول العربية.. دخلت السودان وبصينا لاقينا الناس بتضرب على صدرها ولبسوا لبسهم.. إيران عايزيه أيه؟.. وربنا يعينك يا إسرائيل.. واجعل جنودك يارب مع إسرائيل دايما يارب».

ومن جانبه نشر المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع الفيديو الذي يمدح في إسرائيل، وتهاجم فيه السيدة إيران، محتفيًا بها.

وعلق أدرعي على الفيديو قائلًا: “أنا مع #إسرائيل، وربّنا يعينك يا إسرائيل… مع إسرائيل دايمًا يا ربّ، أشارككم هذا الفيديو الذي انتشر مجددًا هذه الأيام لمواطنة مصريّة مصمّمة على قول الحقّ، وقد عبّرت عن استيائها من #إيران… منبع الشرّ في #الشرق_الأوسط”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الإحتلال قائلًا: “الله يعينِك على كلمة الصّدق يا أختي”.


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